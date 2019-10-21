Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Красноярские власти выделят по миллиону рублей семьям погибших в трагедии при разрушении дамбы. Всего погибло 15 человек.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Компания ООО "Сибзолото", в состав которой входит артель "Сисим", где прорвало дамбу в ночь на субботу, опубликовала список погибших и разыскиваемых после ЧП сотрудников.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пятерых остается неизвестной.

Еще 44 человека получили травмы, девять из них находятся в тяжелом состоянии, уточнили в "Сибзолоте".

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