Прошли подготовку: российские военные в Абхазии подвели итоги летнего обучения

Показатели проведенных летних учений остаются на высоком уровне по сравнению с результатами последних пяти лет.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. В Абхазии за летний период обучения на занятиях по боевой подготовке подразделения российской военной базы Южного военного округа отработали более 550 упражнений с выполнением боевых стрельб, сообщает пресс-служба ЮВО.

Занятия проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Адыгее, Волгоградской в Астраханской областях.

Всего в летних учебных мероприятиях приняли участие свыше трех тысяч военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили "Тигр-М".

За пять месяцев в разных климатических условиях военнослужащие выполнили стрельбы из штатного вооружения, в том числе из орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов.

Ведение огня производилось по целям на расстояниях от 50 до 100 километров, имитирующим строения, авиацию, легкобронированную технику и живую силу противника. Половина огневых занятий прошла в ночное время.

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