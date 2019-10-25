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Пользователи Android стали жертвами кибератаки в Google Play

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Sputnik Абхазия

По словам эксперта по безопасности ESET, вредоносные приложения были удалены, однако в сторонних магазинах они еще могут быть доступны.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Эксперты ESET обнаружили в Google Play кибератаку, вследствие которой пострадали миллионы пользователей Android. Об этом сообщается на сайте антивирусной компании.

Как заявил эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко, в Google Play были обнаружены 42 приложения, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО.

"Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах", - заявил Стефанко

Приложения, работающие как рекламное ПО, скрывались под сервисы для загрузки видеороликов, простыми играми, онлайн-радио, пояснили в компании, при этом отметив, что за последний год эти приложения загрузили восемь миллионов раз.

В ESET пояснили, что приложения пользовались разными трюками, чтобы попасть на устройства жертв, а также остаться незамеченными. Если пользователь желал узнать, какое приложение запускало показ рекламы, программа выдавала себя за Facebook или Google.

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