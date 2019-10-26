Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России

Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноделов России в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев стал новым председателем Союза виноградарей и виноделов России. До него Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Журналиста избрали единогласно во время проведения ежегодного собрания, передаёт РИА Новости. Киселев отметил, что сейчас у России появился шанс вывести отечественное вино на мировой рынок. Он выразил надежду, что эта задумка окажется успешной.

"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина - предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России - новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости.

Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года и объединяет как комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов РФ, так и отдельных производителей не только из винодельческих регионов.

IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли.

В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.

Дмитрий Киселев - журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства Cock t`est belle в Крыму.

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