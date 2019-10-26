Огонь по своим: новые детали в деле о массовом убийстве в Забайкалье

В деле рядового Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев, появляются новые подробности.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при разряжении оружия вновь присоединил магазин к автомату и открыл огонь, сообщил РИА Новости источник.

Как отметил собеседник агентства, военнослужащий начал стрелять внезапно. В результате погибли два офицера и шесть рядовых. Еще два солдата получили ранения в живот, правую руку и по касательной в затылок.

Как сообщается, одна из версий совершенного Шамсутдиновым преступления — неуставные взаимоотношения.

Инцидент случился вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкальского края. При смене караула рядовой Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Шамсутдинов был задержан на месте. Ранее в Минобороны отмечали, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением воинской службы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Жизни двух пострадавших, которые получили ранения, вне опасности. На место ЧП вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.

Читайте также: