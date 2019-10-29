Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом в Донбассе

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское, пишет РИА Новости.

Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"Например, в Золотом последние обстрелы были 17 числа (октября), то есть больше десяти дней назад. То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко в комментарии журналистам в Мариуполе.

Министр уточнил, что процесс начался во вторник. Он напомнил, что разведение сил на этих двух участках необходимо для проведения встречи в нормандском формате, которая может состояться в ближайшее время.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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