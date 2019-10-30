Донецкий международный инвестиционный форум открылся 29 октября и завершит свою работу 30 числа, в мероприятии принимают участие представители 17 стран.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Делегация из Абхазии, возглавляемая вице-премьером Астамуром Кецба, приняла участие в работе Донецкого международного инвестиционного форума, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр иностранных дел республики Даур Кове.

"В рамках форума Республика Абхазия представила стенд, который был организован Торгово-промышленной палатой страны. Была выставлена продукция абхазских производителей, представители которых принимали участие в работе данного форума", - отметил Кове.

В форуме приняли участие делегаты из 17 стран, проинформировал глава внешнеполитического ведомства.

© Foto/ Кабинет Министров РА Делегация Абхазии приняла участие в инвестиционном форуме в Донецке

"Общение происходило на хорошем уровне, говорили о возможностях экономического сотрудничества, проходили различные встречи с представителями бизнес сообщества, правительства Донецкой народной республики. Обсуждались вопросы, связанные с установлением двусторонних контактов в сфере экономического сотрудничества", - рассказал Даур Кове.

Донецкий международный инвестиционный форум – это площадка по привлечению капитала в экономику Донбасса, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей.

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