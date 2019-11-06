Полезно, но не всем: врачи рассказали, кому противопоказана хурма

СУХУМ, - 6 ноя - Sputnik. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от ее употребления, сообщает РИА Новости.
Как сообщила специалист, хурма содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.
"Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять и при язвенной болезни", – уточнила врач-диетолог.
Как предупредила специалист, воздержаться от употребления хурмы нужно людям с камнеобразованием в почках, поскольку она обладает мочегонным эффектом, а также не стоит употреблять этот фрукт тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой.
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