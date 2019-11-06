Полезно, но не всем: врачи рассказали, кому противопоказана хурма

Поздняя осень - время созревания хурмы. Насыщенный йодом, калием и магнием плод благотворно влияет на организм, поддерживает иммунитет и повышает работоспособность, однако в некоторых случаях лучше воздержаться от ее употребления.

СУХУМ, - 6 ноя - Sputnik. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от ее употребления, сообщает РИА Новости.

Как сообщила специалист, хурма содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В.

"Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Анжелика Дюваль рекомендует есть осенний плод два-три раза в неделю. При этом она напомнила, что не нужно подвергать хурму термической обработке и повторно замораживать.

"Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять и при язвенной болезни", – уточнила врач-диетолог.

Как предупредила специалист, воздержаться от употребления хурмы нужно людям с камнеобразованием в почках, поскольку она обладает мочегонным эффектом, а также не стоит употреблять этот фрукт тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой.

Читайте также: