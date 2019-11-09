ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

В 13:00 ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак того, что готовы приступить к отводу, украинские силовики ответили тем же.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Народная милиция Донецкой народной республики и украинские силовики начали отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. Бойцы грузятся в автомобиль. За процессом наблюдают представители ОБСЕ.

Позднее в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердили, что украинские силовики также начали отвод сил.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября.

Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа. В итоге разведение сил в районе Золотого началось 29 октября и закончилось 1 ноября.

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