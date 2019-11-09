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Украинские силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе

ДНР завершила отвод сил из Петровского

© Sputnik / Сергей Аверин
Новости
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Sputnik Абхазия

Разведение сил и средств у линии соприкосновения в районе Петровского началось сегодня примерно в 13:00.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Донецкая народная республика завершила отвод своих подразделений из участка возле Петровского, об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

"Вывод личного состава народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00", – заявил он.

По его словам, украинская сторона также заявила, что на сегодня завершила мероприятия по отводу своих подразделений, но ей потребуется еще два дня на устранение всех нарушений.

До этого уже состоялось разведение сил в Золотом и в Станице Луганской. Отвод военных прошел в трех пунктах.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе, он должен был начаться 9 октября.

Ополченцы в течение трех дней подтверждали готовность начать отвод, но Киев не давал ответа. В итоге разведение сил в районе Золотого началось 29 октября и закончилось 1 ноября.

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