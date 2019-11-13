Facebook запускает собственную платежную систему

Пользователи смогут совершать платежи не только через Facebook и Messenger, но и через принадлежащие Facebook Instagram и WhatsApp.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Американская компания Facebook объявила о запуске собственной платежной системы Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать платежи на принадлежащих ей сервисах.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать ... платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

На текущей неделе Facebook Pay можно будет использовать в США в Facebook и Messenger, отмечает компания. С помощью нового платформы, например, можно будет осуществлять сбор средств и приобретение билетов на мероприятия, а также личные переводы и покупки у некоторых продавцов Facebook Marketplace.

Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Facebook также владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.

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