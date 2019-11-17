"Добросовестное решение": США и Южная Корея отложили совместные учения

Вашингтон и Сеул договорились приостановить свои планы по проведению совместных военных учений в августе. Речь идёт об учениях Ulchi Freedom Guardian (UFG), проводимых ежегодно между обеими странами на Корейском полуострове.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Соединенные Штаты Америки и Южная Корея объявили о переносе совместных военных учений, запланированных на ноябрь, для содействия дипломатическим усилиям, направленным на Северную Корею, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Учения должны были имитировать различные сценарии воздушных боев с участием самолетов США и Южной Корее.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские и южнокорейские военные останутся в состоянии повышенной готовности. По его словам, решение о переносе учений было не уступкой Северной Корее, а "добросовестным решением для достижения мира".

Ранее масштаб учений уже был снижен из-за недовольства КНДР, однако северокорейская сторона все равно выступила против их проведения.

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