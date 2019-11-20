Отельеры предсказали рост цен на отдых в Турции

СУХУМ, 20 - ноя - Sputnik. Отдых в Турции незначительно подорожает с 1 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Осман Айык.
По его словам, это связано с тем, что туристов обяжут платить налог на проживание в отелях.
"Налогом будет облагаться только проживание в отелях. Цены на купленные в РФ турпакеты не изменятся, туристам придется платить этот налог уже в самом отеле при выезде из него. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание в отелях повысятся на размер налога", – сказал Осман Айык.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган может подписать закон о новом налоге на следующей неделе. При этом президент вправе внести изменения в этот закон, снизить ставку налога с двух до одного процента, дифференцировать его применение в разных регионах и в разное время года.
Практически у всех ведущих туроператоров России стартовало раннее бронирование на летний сезон-2020. По причине того, что не все отели пляжных курортов определились с ценовой политикой на лето-2020, на середину ноября было выставлено в продажу от 20 до 50% объектов размещения российского Юга. Наиболее продвинуты в этом процессе отели Краснодарского края, в то время как гостиницы Абхазии и Крыма пока медлят с выставлением прайсов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, несмотря на то, что отели Абхазии еще не определились с прайсом, цены на летний отдых в Абхазии расти не будут, потому что сейчас конкуренция большая.
Читайте также:
-
Форум и конгресс: Абхазия примет участие в двух туристических событиях в Сочи
-
Калягина о ценах на отдых в Абхазии на 2020 год: не будут расти из-за большой конкуренции
-
Кофе, шорты, поцелуи: традиции абхазов