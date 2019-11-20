Отельеры предсказали рост цен на отдых в Турции

Во вторник 19 ноября Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях.

СУХУМ, 20 - ноя - Sputnik. Отдых в Турции незначительно подорожает с 1 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федерации отельеров Турции Осман Айык.

По его словам, это связано с тем, что туристов обяжут платить налог на проживание в отелях.

"Налогом будет облагаться только проживание в отелях. Цены на купленные в РФ турпакеты не изменятся, туристам придется платить этот налог уже в самом отеле при выезде из него. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание в отелях повысятся на размер налога", – сказал Осман Айык.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган может подписать закон о новом налоге на следующей неделе. При этом президент вправе внести изменения в этот закон, снизить ставку налога с двух до одного процента, дифференцировать его применение в разных регионах и в разное время года.

Практически у всех ведущих туроператоров России стартовало раннее бронирование на летний сезон-2020. По причине того, что не все отели пляжных курортов определились с ценовой политикой на лето-2020, на середину ноября было выставлено в продажу от 20 до 50% объектов размещения российского Юга. Наиболее продвинуты в этом процессе отели Краснодарского края, в то время как гостиницы Абхазии и Крыма пока медлят с выставлением прайсов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, несмотря на то, что отели Абхазии еще не определились с прайсом, цены на летний отдых в Абхазии расти не будут, потому что сейчас конкуренция большая.

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