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Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото

"Белые каски" готовят провокации в Сирии, заявили в Минобороны России

© AFP 2019/ Omar Haj Kadour
Новости
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191126/1028886991/Belye-kaski-gotovyat-provokatsii-v-Sirii-zayavili-v-Minoborony-Rossii.html

Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку на Западе. Москва и Дамаск обвиняют ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* совместно с организацией "Белые каски" планируют устроить инсценировки авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Эту информацию подтвердили сразу по нескольким каналам, в том числе местные жители, которые сообщили, что в начала ноября в населенный пункт Сармада в сопровождении боевиков прибыли неизвестные люди и колонна из грузовиков с разлитыми по емкостям химикатами.

"В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

С их помощью планируется возложить вину за "атаки" против мирных жителей на официальную Сирию и Россию, подчеркнули в военном ведомстве. Затем провокационные ролики, якобы свидетельствующие об уничтожении гражданских объектах, появятся в социальных сетях, уверены в Минобороны России.

© REUTERS / KEMAL ASLAN
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Кроме того, террористы, по данным военного ведомства, отбирают местных жителей для участия в съемках, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ.

Что известно об "Белых касках"

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.

В МИД России неоднократно называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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Теги:
Москва, Сирия


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