Клетки отвращения: обнаружены нейроны, вызывающие неприятие табака

Исследователи считают, что их открытие поможет создать эффективное лекарство для заядлых курильщиков, мечтающих навсегда "завязать" с курением.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Первые сигареты вызывают одновременно и удовольствие, и отвращение. За эти ощущения отвечают две группы клеток — различные популяции нейронов, узнали канадские ученые из Торонтского университета, сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование на мышах и выяснили, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту, а за отвращение ответственна группа клеток мозга, производящая гормон дофамин, который, как считалось ранее, отвечает только за положительные эмоции.

"Теперь мы знаем, что никотин поражает разные популяции нейронов в одной области, откуда нейроны проецируются в различные участки мозга", — говорит автор работы Тарин Гридер.

Эти две группы клеток находятся в одной и той же области мозга. С развитием привычки работа мозга нарушается, и вместо эмоции отвращения приходит желание получить новую дозу никотина.

Ученые полагают, что обнаружение конкретной группы нейронов, вызывающих отвращение к никотину, дает шанс создать эффективное лекарство для борьбы с курением. В настоящее время существует лишь заместительная терапия, при которой курильщики с переменным успехом лечатся при помощи никотиновых пластырей и таблеток.

По мнению специалистов, новый препарат, основанный на результатах исследования, будет вызывать резкий условный отрицательный рефлекс организма на прием никотина. По своему действию лекарство будет похоже на дисульфирам, провоцирующий сильную тошноту у алкоголиков при употреблении спиртного.

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