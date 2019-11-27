Названа причина авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в 2016 году

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Крушение Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году произошло из-за ошибки пилотов, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет РИА Новости.

"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", — пришли к выводу эксперты.

В документе отмечается, что перед катастрофой командир экипажа не реагировал на верные подсказки второго пилота. Кроме того, ЧП способствовали недостаточная подготовка командира воздушного судна, турбулентность и предполагаемая усталость летчиков.

Специалисты отнесли аварию к категории "потери управления в полете".

В авиакомпании Flydubai отметили, что пилоты могли испытывать "операционную усталость" при уходе на второй круг из-за напряженной обстановки и турбулентности.

После первой попытки посадить самолет экипаж принял решения уйти на второй круг, поскольку сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра. При этом самолет два часа находился в зоне ожидания.

На последних этапах полета командир нажал и удерживал кнопки управления стабилизатором в течение 12 секунд. В компании это связывают с потерей ориентировки в пространстве и утратой работоспособности командиром воздушного судна.

Как заявил по итогам расследования МАК исполнительный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, "на момент происшествия деятельность Flydubai полностью соответствовала нормативным требованиям".

В компании также заявили, что усовершенствовали программы подготовки пилотов. Помимо этого, Flydubai ввела ряд усовершенствований, дополняющих стандартные процедуры и руководства изготовителя самолета.

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