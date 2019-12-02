National Interest оценил советский супертанк для ядерной войны

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Американский журнал National Interest заинтересовал проект советского танка "Объект 279", разработанный для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Форма боевой машины имела блюдцевидную форму, толщина брони составляла 319 миллиметров в башне и 269 миллиметров в самой точке корпуса. Мощность двигателя составляла 1000 лошадиных сил, отмечает издание.
Эти показатели значительно превосходят характеристики поступившего на вооружение в 1970-х годах знаменитого советского танка Т-72.
Уточняется, что необычная форма танка позволяла, по задумке разработчиков, защитить танк и его экипаж от ударной волны ядерного взрыва. Кроме этого, у боевой машины было четыре гусеницы, что должно было увеличить ее проходимость.
Тем не менее "Объект 279" так и не был принят на вооружение. Эксперты объясняют это тем, что тяжелые танки утратили актуальность уже в середине 1950-х годов, когда более эффективными в бою стали считаться облегченные машины, способные маневрировать и быстро передвигаться.
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