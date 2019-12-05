США расширили санкции против России

В санкционный список попало 17 человек, двоих из них, россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, объявили в розыск.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями, пишет РИА Новости.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp - российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex", - говорится в сообщении ведомства.

За помощь в поимке Якубца объявлено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов. По словам министерства юстиции США, он пытался похитить 220 миллионов долларов с банковских счетов.

В четверг 5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не стремится создавать новые трудности в отношениях с США, но будет отвечать на недружественные шаги Вашингтона.

"Россия точно не стремится создавать новые трудности в отношениях с США. Наоборот, давно предлагаем американским партнерам выстраивать устойчивое и предсказуемое взаимодействие по всем вопросам, причем вне зависимости от электоральных циклов и других факторов внутриполитической конъюнктуры", - сказал Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".

Министр отметил, что российская сторона намерена "действовать прагматично: отвечать на недружественные шаги, но оставаться открытыми к возвращению диалога с Вашингтоном на конструктивную основу, к совместному поиску путей оздоровления российско-американских отношений".

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