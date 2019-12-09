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Победительница конкурса Мисс Вселенная Зозибини Тунзи

Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная-2019"

© AFP 2019 / Paras Griffin
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Sputnik Абхазия
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Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире, прошедшее мероприятие было 68-м по счету.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в 68-й раз, в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщается в официальном Twitter.

​В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Известно, что победительница конкурса Зозибини Тунци увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов. Также она выступает за естественную красоту.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

"Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. Штаб-квартира мероприятия располагается в Нью-Йорке. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире с 1996 по 2015 год принадлежал президенту США Дональду Трампу. Представительницы России принимают участие в соревновании с 1994 года.

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