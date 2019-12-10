Аэропорт "Внуково" перестал принимать электронные посадочные

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не будет принимать электронные посадочные талоны, об этом говорится в сообщении авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот" и совершает рейсы, в том числе из "Внуково".

"С 10 декабря 2019 года московский аэропорт "Внуково" не принимает электронные посадочные талоны, сохраненные на мобильном устройстве", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что посадочный талон необходимо распечатать после прохождения онлайн-регистрации либо получить его на стойке регистрации в аэропорту.

Во вторник 10 декабря издание "Известия" сообщило со ссылкой на представителей билетных сервисов о повышении стоимости авиабилетов в первом квартале 2020 года.

"Известия" приводит данные "Туту.ру", согласно которым средняя стоимость билетов экономкласса "туда-обратно" на внутренних направлениях на январь-март выросла на 6,5%, до 12 231 рублей, за границу — на 5%, до 26 353 рублей. У momondo.ru стоимость авиабилетов по России увеличилась в среднем на 13%, на зарубежных направлениях — на 3,3%. Средняя цена авиабилетов OneTwoTrip выросла на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

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