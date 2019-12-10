Путин прокомментировал решение WADA по России

Владимир Путин выразил уверенность, что решение антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии и Россия имеет все основания для подачи иска в Спортивный арбитражный суд.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, оно не может носить коллективного характера, пишет РИА Новости.

"Любое наказание - так повелось еще со времен римского права - должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения - и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", - сказал Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате".

По его словам, если при этом принимаются решения о коллективных наказаниях, "есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие".

В понедельник 9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Всемирное антидопинговое агентство передало Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) информацию о 66 российских атлетах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе анализа данных московской антидопинговой лаборатории.

WADA также выявило и направило информацию о предполагаемых случаях антидопинговых нарушений в Международную федерацию тяжелой атлетики (41 спортсмен), Объединенный мир борьбы (1 спортсмен), Всемирную федерацию тхэквондо (2 спортсмена) и Международную федерацию каноэ (1 спортсмен). Также дела против двух спортсменов были возбуждены Международным союзом биатлонистов.