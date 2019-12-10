WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей с 2020 года

С 2020 года приложение, принадлежащее компании Facebook, будет оказывать поддержку устройствам на Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах мобильных устройств по всему миру уже в 2020 году, об этом сообщает издание Daily Mail.

С января оно перестанет функционировать на Windows Phone, а с февраля - на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8.

"Поддерживать эти платформы в дальнейшем будет невозможно, так как версии WhatsApp будут усовершенствоваться и оговоренные платформы будут не в состоянии поддерживать приложение", - говорится в сообщении компании.

У пользователей с названными операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции мессенджера, они также не смогут создавать новые учетные записи в приложении.

Также приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

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