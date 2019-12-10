Симоньян отреагировала на замечание конгрессмена США о законе "Об иностранных агентах"

В 2017 году Минюст США внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о том, что российский закон об иностранных агентах "не симметричен" американскому и что RT "свободно" работает в США.

"Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле, RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее Малиновски в интервью русскоязычной версии "Голоса Америки"* раскритиковал российский закон об иноагентах, пишет RT.

"Это не симметрично вообще. Russia Today свободно работает в США, они устанавливают свои камеры прямо здесь, в конгрессе, они свободно вещают в нашей стране. Американцы могут сколько угодно распространять их видео, что и происходит. Единственное требование было — зарегистрироваться, но никаких штрафов никто не накладывает на граждан США, работающих для Russia Today", — сказал он.

Хотя американские власти обещали, что внесение в реестр не отразится на деятельности RT, телеканалу пришлось столкнуться с последствиями. Так, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, обосновав свое решение новым статусом RT.

В ответ на притеснение в Соединенных Штатах российских СМИ в России был принят закон о СМИ-иноагентах.