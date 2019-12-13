Вышинский назвал СМИ России более профессиональными по сравнению с западными

Специалисты МИА "Россия сегодня" провели исследование "Осьминог 1.1", которое показало, что российские СМИ более сбалансированно освещают события в странах G7, чем наоборот.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Российские СМИ на сегодняшний день являются более профессиональными, чем западные, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, пишет РИА Новости.

"Наши (журналисты) всегда едут туда, где можно записать яркий стендап, если что-то произошло - едут и проверяют. История с "Белыми касками" самая показательная. Западные журналисты ... сейчас предпочитают писать материал из гостиниц, записывать стендап на фоне отдаленного пожарища и это выдавать за материал из гущи событий. Я делаю простой личный вывод: на сегодняшний день наши СМИ более профессиональные, чем западные", - рассказал Вышинский на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Журналист также обратил внимание на результаты исследования "Осьминог 1.1", проведенного специалистами МИА "Россия сегодня". Оно показало, что российские СМИ более сбалансированно освещают события в странах G7, чем наоборот. В российских медиа насчитано 67% нейтральных, 31% негативных и 2% позитивных материалов о США, тогда как в американских - 8,8% нейтральных, 91% негативных и 0,2% позитивных текстов о России.

"Это простая иллюстрация соблюдения простого факта: всегда есть конфликт позиций между Россией и США. В любом конфликте должны быть представлены две стороны, две позиции, должен быть баланс. Так вот, баланс в российских СМИ есть, в американских баланса нет. Точка", - рассказал Вышинский.

Эксперты проанализировали почти 65 тысяч материалов о странах G7 в топ-13 российских СМИ в первом полугодии 2019 года. Выяснилось, что 71% из них нейтральные по тональности, 24% - критические и 5% - позитивные.

В тот же период в популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии почти 50% статей о странах G7 критические, 48% - безоценочные и лишь 2% - положительные.

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