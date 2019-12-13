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Кирилл Вышинский

Вышинский назвал СМИ России более профессиональными по сравнению с западными

© Sputnik / Нина Зотина
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Специалисты МИА "Россия сегодня" провели исследование "Осьминог 1.1", которое показало, что российские СМИ более сбалансированно освещают события в странах G7, чем наоборот.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Российские СМИ на сегодняшний день являются более профессиональными, чем западные, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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"Наши (журналисты) всегда едут туда, где можно записать яркий стендап, если что-то произошло - едут и проверяют. История с "Белыми касками" самая показательная. Западные журналисты ... сейчас предпочитают писать материал из гостиниц, записывать стендап на фоне отдаленного пожарища и это выдавать за материал из гущи событий. Я делаю простой личный вывод: на сегодняшний день наши СМИ более профессиональные, чем западные", - рассказал Вышинский на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

 

Журналист также обратил внимание на результаты исследования "Осьминог 1.1", проведенного специалистами МИА "Россия сегодня". Оно показало, что российские СМИ более сбалансированно освещают события в странах G7, чем наоборот. В российских медиа насчитано 67% нейтральных, 31% негативных и 2% позитивных материалов о США, тогда как в американских - 8,8% нейтральных, 91% негативных и 0,2% позитивных текстов о России.

"Это простая иллюстрация соблюдения простого факта: всегда есть конфликт позиций между Россией и США. В любом конфликте должны быть представлены две стороны, две позиции, должен быть баланс. Так вот, баланс в российских СМИ есть, в американских баланса нет. Точка", - рассказал Вышинский.

Эксперты проанализировали почти 65 тысяч материалов о странах G7 в топ-13 российских СМИ в первом полугодии 2019 года. Выяснилось, что 71% из них нейтральные по тональности, 24% - критические и 5% - позитивные.

В тот же период в популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии почти 50% статей о странах G7 критические, 48% - безоценочные и лишь 2% - положительные.

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