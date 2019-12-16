Посадка новых пальм на набережной Сухума завершится до Нового года

СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Посадка новых пальм вашингтонии нитеносной, подаренных и.о. главы Сухума Каном Кварчия столице Абхазии, завершится до Нового года, рассказали Sputnik в пресс-службе администрации Сухума.
"Работы ведутся по плану. Мы успеваем их завершить до конца года. Недостающие пальмы (десять деревьев - прим.) уже прибыли, они находятся на базе, но надо подготовить лунки для них и провести необходимые работы по очищению ливневок", - отметили в пресс-службе.
Планировалось, что новые вашингтонии будут высажены от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров. Не исключено, что общего количества пальм хватит для частичного озеленения прилегающих к набережной улиц.
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