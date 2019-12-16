Посадка новых пальм на набережной Сухума завершится до Нового года

Высадку пальм вашингтония, которые были приобретены в подарок столице Абхазии исполняющим обязанности главы Сухума Каном Кварчия, начали на набережной Махаджиров в четверг 5 декабря.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Посадка новых пальм вашингтонии нитеносной, подаренных и.о. главы Сухума Каном Кварчия столице Абхазии, завершится до Нового года, рассказали Sputnik в пресс-службе администрации Сухума.

"Работы ведутся по плану. Мы успеваем их завершить до конца года. Недостающие пальмы (десять деревьев - прим.) уже прибыли, они находятся на базе, но надо подготовить лунки для них и провести необходимые работы по очищению ливневок", - отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день на набережной Сухума уже высажена 51 пальма. С учетом пальм, которые для города приобрел абхазский предприниматель Даур Ардзинба, на набережной Сухума появятся около 70 новых деревьев. Кроме того, в столичной администрации добавили, что все эти пальмы будут подсвечены.

Планировалось, что новые вашингтонии будут высажены от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров. Не исключено, что общего количества пальм хватит для частичного озеленения прилегающих к набережной улиц.

Читайте также: