Главные темы года: Яндекс подвел итоги 2019

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Аналитики компании Яндекс назвали самые главные темы года, изучив поисковые запросы и составив списки людей, событий и даже сериалов, которые интересовали пользователей в 2019 году.
Главными событиями прошлого года стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные митинги в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.
События 2019 года
- Выборы в Украине
- Пожар в соборе Парижской Богоматери
- Митинги и протестное голосование в Москве
- Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве
- Ажиотаж вокруг "Зоны 51"
- Переход на цифровое телевидение
- Концерты Билли Айлиш в России
- Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
- Запуск Московских центральных диаметров
- Дело Ивана Голунова
В первую тройку рейтинга людей, чьи имена чаще всего забивали в поисковик пользователи Интернета, попали Владимир Зеленский, Хидео Кодзима и Грета Тунберг.
Главным спортивным событием года стал бой Хабиба Нурмагомедов с Дастином Порье.
По итогам исследования, главными фильмами года, оказались "Т-34", "Джокер" и "Мстители: Финал".
Среди сериалов лидируют "Игра престолов", "Чернобыль" и российский "Жуки", из мультфильмов - "Король Лев", "Как приручить дракона 3" и "Тайная жизнь домашних животных 2".
Музыкальные предпочтения распределились следующим образом: "Пчеловод" RASA и "Зацепила" и "#Алкоголичка" Артура Пирожкова.
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