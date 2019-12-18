Главные темы года: Яндекс подвел итоги 2019

Яндекс использует специальный алгоритм, чтобы подвести итоги уходящего года, который подсчитывает не просто количество запросов по конкретной теме, но и как выросло это число по сравнению с прошлым годом.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Аналитики компании Яндекс назвали самые главные темы года, изучив поисковые запросы и составив списки людей, событий и даже сериалов, которые интересовали пользователей в 2019 году.

Главными событиями прошлого года стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные митинги в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

События 2019 года

В первую тройку рейтинга людей, чьи имена чаще всего забивали в поисковик пользователи Интернета, попали Владимир Зеленский, Хидео Кодзима и Грета Тунберг.

Главным спортивным событием года стал бой Хабиба Нурмагомедов с Дастином Порье.

По итогам исследования, главными фильмами года, оказались "Т-34", "Джокер" и "Мстители: Финал".

Среди сериалов лидируют "Игра престолов", "Чернобыль" и российский "Жуки", из мультфильмов - "Король Лев", "Как приручить дракона 3" и "Тайная жизнь домашних животных 2".

Музыкальные предпочтения распределились следующим образом: "Пчеловод" RASA и "Зацепила" и "#Алкоголичка" Артура Пирожкова.

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