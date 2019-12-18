Twitter разблокировал аккаунт Россотрудничества

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества, не предоставив никаких объяснений по причинам блокировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Пост о Дне Конституции, после которого произошла блокировка, так и не восстановлен. Россотрудничество намерено снова опубликовать удаленный пост.

"Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты", - сказали в пресс-службе.

Роскомнадзор на своей официальной странице в Twitter отметил, что аккаунт Россотрудничества был восстановлен после обращения ведомства.

Читайте также: