Twitter разблокировал аккаунт Россотрудничества

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества, не предоставив никаких объяснений по причинам блокировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.
Пост о Дне Конституции, после которого произошла блокировка, так и не восстановлен. Россотрудничество намерено снова опубликовать удаленный пост.
"Twitter сегодня прислал стандартное письмо, что доступ восстановлен. Никаких объяснений блокировки аккаунта не предоставлено. Стала снова доступна возможность делать посты", - сказали в пресс-службе.
Роскомнадзор на своей официальной странице в Twitter отметил, что аккаунт Россотрудничества был восстановлен после обращения ведомства.
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