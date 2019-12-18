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Сотрудникам Sputnik Эстония угрожают уголовными делами

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Исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский вынесет вопрос об угрозах журналистам на обсуждение СПЧ.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

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"Сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине", — говорится в заявлении пресс-службы агентства.

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - подчеркнули в агентстве.

"Кроме того, в последние месяцы сотрудников Sputnik Estonia неоднократно вызывали в силовые структуры для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться из агентства", - сообщает пресс-служба.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.

МИА "Россия сегодня" считает действия Таллина произволом и намерено обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет страны составляют почти 30 тысяч евро.

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