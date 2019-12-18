Пятилетняя девочка из Краснодара попала в топ самых высокооплачиваемых блогеров

Доход юной блогерши, по оценкам аналитиков, составил в 2019 году 18 миллионов долларов. Аудитория ее каналов насчитывает 107 миллионов подписчиков.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube в 2019 году.

Третье место в списке заняла россиянка, пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара.

В общей сложности видео юной блогерши на YouTube посмотрели 42 миллиарда раз. С ее каналами сотрудничают крупные компании, производящие продукты питания и игрушки.

Издание отмечает, что девочка родилась с церебральным параличом и врачи опасались, что она не сможет вести полноценную жизнь. Однако родители не сдавались, начали записывать успехи дочери на камеру, выкладывать в YouTube. Сейчас ролики об обычных повседневных занятиях, прогулках, посещении парков развлечений в разных странах выходят на семи языках.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи — автор канала Ryan ToysReview. Видеоблог ежегодно приносит ему 26 миллионов долларов. Вторым стал блог пятерых друзей Dude Perfect, которые выполняют различные трюки. За год они зарабатывают 20 миллионов долларов.

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