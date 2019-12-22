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Находку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191222/1029073557/Nakhodku-vremen-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-podnyali-so-dna-Chernogo-morya.html

В поисковой операции в районе приморского поселка Джубга участвовали водолазы спасательного судна "Эпрон".

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Фрагменты советского пикирующего бомбардировщика "Пе-2" времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря у берегов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла бомбардировщика "Пе-2".

Находку обнаружили на глубине 80 метров. В связи с ухудшением погоды работы будут продолжены в ближайшее время. Перед началом работ место было осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. 

Отмечается, что специалисты очистят от ила обнаруженные объекты и передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.

"Пе-2" по прозвищу "Пешка" стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо выпускался в СССР. Всего с 1940 по 1945 год было выпущено 11 427 самолетов этой серии. Экипаж состоял из командира-пилота, штурмана и стрелка-радиста.

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