Находку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Фрагменты советского пикирующего бомбардировщика "Пе-2" времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря у берегов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла бомбардировщика "Пе-2".
Находку обнаружили на глубине 80 метров. В связи с ухудшением погоды работы будут продолжены в ближайшее время. Перед началом работ место было осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Отмечается, что специалисты очистят от ила обнаруженные объекты и передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.
"Пе-2" по прозвищу "Пешка" стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо выпускался в СССР. Всего с 1940 по 1945 год было выпущено 11 427 самолетов этой серии. Экипаж состоял из командира-пилота, штурмана и стрелка-радиста.
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