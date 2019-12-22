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Здание нового железнодорожного вокзала Адлер в Сочи.

Перебегал пути: мужчину насмерть сбил поезд в Сочи

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191222/1029074382/Perebegal-puti-muzhchinu-nasmert-sbil-poezd-v-Sochi.html

Звонок о том, что поезд сбил человека, в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступил вечером 21 декабря.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Лазаревская — Водопадный в Сочи, об этом сообщают Кубанские новости.

Машинист поезда заметил человека, перебегающего пути, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но не успел остановиться, мужчина погиб под колесами поезда.

К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.

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