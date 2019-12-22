Перебегал пути: мужчину насмерть сбил поезд в Сочи

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Лазаревская — Водопадный в Сочи, об этом сообщают Кубанские новости.
Машинист поезда заметил человека, перебегающего пути, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но не успел остановиться, мужчина погиб под колесами поезда.
К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.
Читайте также:
-
Поезд в огне: жертвами пожара в Пакиситане стали более 70 человек
-
Страховщики рассказали, на каком виде транспорта больше шансов выжить в аварии