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Пожар на улице Гулиа, Сухум.

Жилой дом загорелся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 10:38 в воскресенье 29 декабря. На место происшествия выехал пожарный расчет.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Чердачное помещение дома на улице Гулиа в городе Сухум загорелось в воскресенье 29 декабря, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

На первом этаже горящего дома расположены магазины. Второй и третий этаж - жилые помещения. Пожар произошел на чердаке.

На место происшествия выехал пожарный расчет. Спасатели МЧС Абхазии локализовали очаг возгорания. 

Пожар на улице Гулиа, Сухум.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар на улице Гулиа, Сухум.

Как отметили в ведомстве, пожар был не серьезный. Никто не пострадал.

Начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев ранее рассказывал, что в уходящем году из-за нарушения правил пожарной безопасности было зафиксировано больше происшествий, чем в прошлом.

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