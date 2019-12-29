Жилой дом загорелся в Сухуме

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Чердачное помещение дома на улице Гулиа в городе Сухум загорелось в воскресенье 29 декабря, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
На первом этаже горящего дома расположены магазины. Второй и третий этаж - жилые помещения. Пожар произошел на чердаке.
На место происшествия выехал пожарный расчет. Спасатели МЧС Абхазии локализовали очаг возгорания.
Как отметили в ведомстве, пожар был не серьезный. Никто не пострадал.
Начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев ранее рассказывал, что в уходящем году из-за нарушения правил пожарной безопасности было зафиксировано больше происшествий, чем в прошлом.
Читайте также:
-
Дождевой "удар": природа справилась с лесными пожарами в горах Абхазии
-
Чердак в огне: в Сухуме потушили пожар в жилом доме