Двое россиян готовили теракты в Санкт-Петербурге на Новый год, ФСБ задержала их

Преступники планировали теракты в местах массового скопления людей. Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности России в пятницу задержала двух граждан России, которые на Новый год намеревались совершить серию терактов в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Терроризм", "Подготовка к совершению преступления", и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Читайте также: