23:03 29 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.03
  • EUR69.03
Поиск

Двое россиян готовили теракты в Санкт-Петербурге на Новый год, ФСБ задержала их

© Foto / ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
4510
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102843/75/1028437510.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191229/1029120189/fsb-zaderjala-dvoih-russian-gotovivshih-terakt-novii-god.html

Преступники планировали теракты в местах массового скопления людей. Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности России в пятницу задержала двух граждан России, которые на Новый год намеревались совершить серию терактов в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Терроризм", "Подготовка к совершению преступления",  и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"
Все сам: как сделать новогодний венок
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться