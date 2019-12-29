Двое россиян готовили теракты в Санкт-Петербурге на Новый год, ФСБ задержала их

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности России в пятницу задержала двух граждан России, которые на Новый год намеревались совершить серию терактов в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Информацию о готовящихся терактах ФСБ предоставили США.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Терроризм", "Подготовка к совершению преступления", и "Участие в деятельности террористических организаций".
Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
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