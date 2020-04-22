Туры по России можно забронировать с вылетом уже с 1 июня 2020 года, отмечают в Ассоциации туроператоров.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. После окончания действия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, первые туры из России за рубеж планируются не ранее 1 августа. Это следует из данных систем бронирования крупных российских туроператоров и других данных, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным агентства, крупные туроператоры устанавливают дату 1 августа как возможную для бронирования путевок. При этом перебронировать отмененные туры можно только на последующие даты, рассказали в АТОР.

Аналогичные сроки установлены еще у двух крупных участников рынка.

Однако специалисты отмечают, что даты начала организованного отдыха за рубежом могут быть изменены. Решение продиктовано санитарно-эпидемиологической обстановкой в разных странах, а также рекомендациями врачей и решениями властей.

Ранее АТОР сообщала, что на фоне с ситуацией с коронавирусом крупные российские федеральные туроператоры расширят ассортимент туров на внутрироссийских направлениях, а также в Абхазию.

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