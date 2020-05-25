В России за сутки выявлено 8946 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В России за последние сутки выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Из числа новых выявленных пациентов у 43,7% нет клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек. За весь период пандемии в России установлено 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

В Москве подтверждено 2560 новых случаев COVID-19, всего в столице России - 166 473 пациентов с диагнозом коронавирус. При этом более половины новых случаев выявлено у людей младше 45 лет

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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