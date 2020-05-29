16:28 29 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Поиск

В России за сутки выявлено 8 572 новых случая коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (685)
118 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200529/1030227385/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8-572-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 39,4% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека. За весь период установлено 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

В Москве за сутки выявили 2 332 новых случая коронавируса, всего в столице России 175 829 случаев коронавируса. Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (685)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Успели на весну: послабление карантинного режима в городах России
Жизнь с ограничениями: как прошла весна в Абхазии в "соседстве" с коронавирусом
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться