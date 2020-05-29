В России за сутки выявлено 8 572 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 39,4% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровело 8 264 человека. За весь период установлено 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

В Москве за сутки выявили 2 332 новых случая коронавируса, всего в столице России 175 829 случаев коронавируса. Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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