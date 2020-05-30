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В России за сутки выявлено 8 952 новых случая коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (685)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200530/1030233168/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8-952-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 41,9% не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 8 212 человек. За весь период установлено 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

В Москве за сутки выявили 2 367 новых случая коронавируса, всего в столице - 178 196 случаев коронавируса. Почти 85% новых случаев выявлено у людей младше 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (685)


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