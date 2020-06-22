В России за сутки выявлено 7 600 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из общего числа вновь выявленных случаев 32,5% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровело 4 705 человек. За весь период установлено 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.
По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случае заболевания коронавирусной инфекцией.
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