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В России за сутки выявлено 7 600 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (563)
18710
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200622/1030374340/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-7-600-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 

Из общего числа вновь выявленных случаев 32,5% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровело 4 705 человек. За весь период установлено 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.

По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 38 случае заболевания коронавирусной инфекцией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (563)


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