Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в России

Вступивший в силу закон вводит понятие российского вина и является базовым документом в отрасли.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российский закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня.

Документ устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия.

Главная задача закона - повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда. Именно поэтому им вводится понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации и без применения импортного виноматериала.

Важным пунктом, в том числе для импортного вина, является пункт, дающий определение понятию "вино".

Вино - это пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России.

Кроме того, устанавливаются особенности маркировки и продажи вина в рознице: в частности, производители и продавцы должны доводить до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино; при этом на этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что это не вино, и продажа таких напитков в торговом зале отделяется от вина.

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