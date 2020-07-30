Комаровский рассказал, какой симптом чаще указывает на наличие COVID-19

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие изменения в самочувствии могут указывать на то, что человек инфицирован COVID-19.

Новости Комаровский рассказал, какой симптом чаще указывает на наличие COVID-19

Комаровский отмечает, что самым явным признаком заболевания считается наличие повышенной температуры. Однако, как пояснил доктор, есть бессимптомные пациенты и те, у кого болезнь протекает в легкой форме. У них, как правило, не наблюдается этого симптома, добавил специалист.

На что следует обратить внимание, так это на потерю обоняния, отметил Комаровский.

"В лаборатории клиники Мэйо обратили внимание, что отсутствие способности распознавать запахи является более ранним симптомом коронавирусной инфекции, чем повышение температуры. То есть, если человеку давать понюхать нечто, и он этот запах не распознает, то это более эффективный способ, чем массовое тестирование. Они приводят статистику: люди, инфицированные коронавирусом, в 27 раз чаще, чем неинфицированные, теряли обоняние", — пояснил доктор в эфире радио Sputnik Белоруссия.

Он также затронул тему того, как следует себя вести в общественных местах в эпоху пандемии.

Согласно исследованию американских ученых, свыше половины инфицированных не смогли вспомнить, от кого они могли бы заразиться вирусом. Отмечается, что пациенты не замечали, кто именно и в каком момент рядом с ними чихал или кашлял.

Однако это не означает, что нужно в целях безопасности сидеть дома, подчеркнул Комаровский.

По его словам, выходить можно, но делать это лучше с умом.

"Вообще, бары — это уникальное сочетание факторов риска. Небольшие помещения, тесно расположенные столики, плохая вентиляция… А еще очень громкая музыка, и люди, естественно, близко приближаются и орут. Поэтому всем советуют переносить свою деятельность на свежий воздух. И тише музыку включать", — говорит Комаровский.