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Дезинфекция и термометры: РЖД обеспечит безопасность в поездах, следующих в Абхазию

© Sputnik / Варвара Гертье
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200807/1030708483/Dezinfektsiya-i-termometry-RZhD-obespechit-bezopasnost-v-poezdkakh-sleduyuschikh-v-Abkhaziyu.html

Движение международных пассажирских поездов РЖД возобновилось после решения российского оперативного штаба. Первый поезд отправился в Абхазию в пятницу 7 августа.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. В поездах, следующих из России в Абхазию, как и во всех международных поездах РЖД, соблюдаются все меры безопасности в период пандемии коронавируса, пишет агентство ПРАЙМ со ссылкой на холдинг РЖД.

Так, в соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо.

Поездная бригада в пути следования осуществляет уборку вагона не менее четырех раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования есть бесконтактные инфракрасные термометры, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования, не менее двух раз в сутки.

Пассажиры могут приобрести у проводника индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.

При этом отмечается, что если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. 

Поезда между Россией и Абхазией перестали ходить в конце марта в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространения инфекции.



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