Российские вузы не будут переносить начало учебного года

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Перенос начала учебного года в российских вузах на более поздний период не планируется, сообщает Министерство науки и высшего образования России.
При этом отмечается, что дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации.
Многие иностранные студенты были вынуждены вернуться на родину во время пандемии коронавируса.
В Россию в настоящее время могут вернуться граждане следующих государств:
- Абхазия,
- Турция,
- Великобритания,
- Танзания,
- Швейцария,
- а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах.
Приступить к обучению вернувшиеся в Россию студенты смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора. Они будут должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на наличие коронавируса.
Для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с российскими вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года. Один из них – изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.