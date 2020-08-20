Российские вузы не будут переносить начало учебного года

В 2019-2020 учебном году в России обучалось около трехсот тысяч иностранных студентов, которым пришлось перейти на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Перенос начала учебного года в российских вузах на более поздний период не планируется, сообщает Министерство науки и высшего образования России.

При этом отмечается, что дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации.

Многие иностранные студенты были вынуждены вернуться на родину во время пандемии коронавируса.

В Россию в настоящее время могут вернуться граждане следующих государств:

Абхазия,

Турция,

Великобритания,

Танзания,

Швейцария,

а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах.

Приступить к обучению вернувшиеся в Россию студенты смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора. Они будут должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на наличие коронавируса.

Для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с российскими вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года. Один из них – изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.