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Российские вузы не будут переносить начало учебного года

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200820/1030794409/Rossiyskie-vuzy-ne-budut-perenosit-nachalo-uchebnogo-goda.html

В 2019-2020 учебном году в России обучалось около трехсот тысяч иностранных студентов, которым пришлось перейти на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Перенос начала учебного года в российских вузах на более поздний период не планируется, сообщает Министерство науки и высшего образования России. 

При этом отмечается, что дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации.

Многие иностранные студенты были вынуждены вернуться на родину во время пандемии коронавируса.

В Россию в настоящее время могут вернуться граждане следующих государств:

  • Абхазия,
  • Турция,
  • Великобритания,
  • Танзания,
  • Швейцария,
  • а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах.

Приступить к обучению вернувшиеся в Россию студенты смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора. Они будут должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на наличие коронавируса. 

Для тех иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с российскими вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года. Один из них – изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.

 


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