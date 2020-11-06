Пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции из Абхазии в Россию

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. На российско-абхазской границе пресечена очередная попытка перемещения незадекларированной табачной продукции, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подакцизные товары перемещались путем укрытия в салоне автомобиля, уточняется в сообщении.

50 блоков сигарет были обнаружены под передней панелью в ходе совместного досмотра сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Сочинского центрального таможенного поста.

Таможенники изъяли выявленную табачную продукцию и транспортное средство для принятия процессуального решения.

Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля должностные лица в пределах компетенции имеют право проверять необходимые документы у лиц, производить досмотр автомобилей и перевозимых на них грузов.

Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции российские таможенники возбудили более 250 дел об административных правонарушениях, изъято более 50 000 пачек сигарет.