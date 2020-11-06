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Пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции из Абхазии в Россию

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
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Sputnik Абхазия
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Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. На российско-абхазской границе пресечена очередная попытка перемещения незадекларированной табачной продукции, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Российские таможенники отметили рост контрабанды сигарет из Абхазии

Подакцизные товары перемещались путем укрытия в салоне автомобиля, уточняется в сообщении.

50 блоков сигарет были обнаружены под передней панелью в ходе совместного досмотра сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Сочинского центрального таможенного поста.

Таможенники изъяли выявленную табачную продукцию и транспортное средство для принятия процессуального решения.

Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля должностные лица в пределах компетенции имеют право проверять необходимые документы у лиц, производить досмотр автомобилей и перевозимых на них грузов.

Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции российские таможенники возбудили более 250 дел об административных правонарушениях, изъято более 50 000 пачек сигарет.


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