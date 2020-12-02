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Минобороны России сообщило о результатах разминирования в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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Специалисты российского Центра примирения враждующих сторон, помимо прочего, помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. За сутки от взрывоопасных предметов очистили территорию школы в Степанакерте, российские саперы продолжают разминирование в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

"За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 Степанакерта", — передает ведомство.

В ближайшее время при поддержке миротворцев планируется открытие других учебных заведений.

Всего, как утверждается, инженерные подразделения в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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