Минимум 40 миллионов доз "Спутник V" в месяц будут производить в мире

Когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, они планируют также поставлять вакцину на экспорт.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на зарубежных площадках в мире к марту составит 40 миллионов доз в месяц, возможно - больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.

"Мы полагаем, что сможем увеличить (производство – ред.) значительно, и к марту мы будет производить как минимум 40 миллионов доз в месяц (в мире - ред.). Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", - сказал Дмитриев, пояснив, что речь идет о производстве вакцины для 40 миллионов человек.

В фонде РИА Новости уточнили, что речь идет о производстве на зарубежных площадках.

Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

