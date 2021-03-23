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Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"

© Sputnik / Алексей Куденко
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Sputnik Абхазия
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Это уже третья модель гибкого смартфона от Samsung, как именно будет реализован процесс складывания экрана у новинки пока держится в секрете.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Южнокорейская компания Samsung намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Nikkei.

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Дисплей смартфона, который пока не получил собственного названия, в развернутом состоянии будет иметь соотношение сторон 16:9. Трехсекционный экран получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс складывания пока остается секретом.

Новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет существовать параллельно с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый форм-фактор должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами.

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