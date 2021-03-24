Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в Россию майнинг-оборудование

В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в Россию устройства для добычи криптовалют, об этом сообщает Служба по Сочи Краснодарской таможни.

Мужчина на таможенном посту МАПП "Адлер" отрицал наличие в автомобиле товара, подлежащего таможенному декларированию. Его автомобиль был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

При досмотре автомобиля марки BMW-525, прибывшего из Абхазии, был обнаружен тайник. За стенкой заднего пассажирского сидения в полости было спрятано электронное оборудование в виде металлических коробок серого цвета в количестве 11 штук.

Устройства предположительно являются оборудованием для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали.

Это был не единичный случай попытки незаконно ввезти на территорию России оборудования для добычи криптовалют. Так несколькими днями позже таможенниками был остановлен автомобиль MAZDA, прибывший из Абхазии. На заднем пассажирском сидении, в дорожной сумке были обнаружены упакованные в целлофан двусторонние хэш платы с радиаторами охлаждения для майнинга криптовалют в количестве 13 штук.

Незаконный товар изъят. Образцы устройств направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях.

Ранее глава Государственного таможенного комитета республики Отар Хеция в интервью радио Sputnik сообщал, что из Абхазии в Россию вывезено более 10 тысяч аппаратов по добыче криптовалют.

При этом Хеция подчеркнул, что для перевоза оборудования нужно оформить таможенную декларацию, написать заявление на имя начальника таможенного поста, иметь счет-фактуру. Также необходимо оплатить таможенный сбор, который составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.