Стала известна возможная дата проведения акции "Бессмертный полк"

В День Победы, 9 мая 2021 года, акция "Бессмертный полк" в России пройдет лишь в онлайн-формате.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия провели его в онлайн-формате.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.