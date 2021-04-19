23:45 19 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR91.48
Поиск

Стала известна возможная дата проведения акции "Бессмертный полк"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Новости
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/13/1032254179.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210419/1032254325/Stala-izvestna-vozmozhnaya-data-provedeniya-aktsii-Bessmertnyy-polk.html

В День Победы, 9 мая 2021 года, акция "Бессмертный полк" в России пройдет лишь в онлайн-формате.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия провели его в онлайн-формате.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Женский космос, или первые женщины-астронавты разных стран
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться