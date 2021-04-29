17:01 29 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.38
  • EUR90.15
Поиск

Общественная палата Абхазии обновила состав

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
Получить короткую ссылку
153 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1f/1032121318.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210429/1032320865/Obschestvennaya-palata-Abkhaziya-obnovila-sostav.html

Основанием для переизбрания членов Общественной палаты стали назначения двух экс-членов на государственные должности.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Общественная палата Абхазии обновила состав и избрала двух новых членов.

Путем конкурсного отбора и тайного рейтингового голосования были избраны:

  • Автандил Гарцкия, представленный Республиканской общественной организацией ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "АРУАА",
  • Эрик Рштуни, представленный Республиканской общественной организацией "Абхазское Народное Движение".

Отмечается, что на два вакантных места в Общественной палате претендовали десять человек от разных политических партий и общественных организаций.

Вакантные места в составе организации образовались после того, как экс-член палаты Беслан Джопуа был назначен на должность первого вице-премьера, министра сельского хозяйства республики, а Рисмаг Аджинджал - советником президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа.

Читайте также:

 

 

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невероятные портреты обитателей Московского зоопарка
Доставка гуманитарного груза российскими миротворцами в Кельбаджарский район
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться