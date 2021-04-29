Основанием для переизбрания членов Общественной палаты стали назначения двух экс-членов на государственные должности.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Общественная палата Абхазии обновила состав и избрала двух новых членов.

Путем конкурсного отбора и тайного рейтингового голосования были избраны:

Автандил Гарцкия, представленный Республиканской общественной организацией ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "АРУАА",

Эрик Рштуни, представленный Республиканской общественной организацией "Абхазское Народное Движение".

Отмечается, что на два вакантных места в Общественной палате претендовали десять человек от разных политических партий и общественных организаций.

Вакантные места в составе организации образовались после того, как экс-член палаты Беслан Джопуа был назначен на должность первого вице-премьера, министра сельского хозяйства республики, а Рисмаг Аджинджал - советником президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа.

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