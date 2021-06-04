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Биткоин подешевел на тысячу долларов после твита Илона Маска

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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Твиты Илона Маска о биткоине влияют на котировку криптовалюты, после последней его публикации стоимость биткоина упала примерно с 38,5 тысячи долларов до 37,3 тысячи.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов после твита Илона Маска с шуткой о расставании с этой криптовалютой, передает РИА Новости по данным торгов.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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"На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8:42 мск снижалась в цене на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 5,1%, до 36,74 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки", - отмечается в сообщении.

В своем твите Маск упомянул биткоин и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?"

После этого  криптовалюта подешевела примерно с 38,5 тысячи долларов до 37,3 тысячи. Через некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 тысяч долларов, но теперь вновь снижается.

Твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на ее стоимость, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года. Позже Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало и ее росту.

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